Jota P Hernández anuncia su retiro de la campaña de Rodolfo Hernández

"Me causa una profunda indignación ver cómo hoy las casas de Fico se visten con pancartas rodolfistas. Yo no tengo pruebas de que Rodolfo esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándole ministerios, sería irresponsable salir a afirmarlo, pero no por eso me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país", dijo el senador electo.

Aunque en su discurso publicado en YouTube el senador electo no confirmó si apoyará a Gustavo Petro, sí le envió un mensaje a Hernández para que no permita alianzas con otros sectores políticos. Así mismo, concluyó que sea cual sea el próximo presidente de la República, hará un "control político contundente en defensa del pueblo colombiano".