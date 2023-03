Personalidades del mundo piden suspender pruebas con IA por seis meses

Incluso aseguran que "nadie -ni siquiera sus creadores- puede entender, predecir o controlar de forma fiable" a estas mentes digitales.

Los firmantes señalan todos los miedos y peligros que en los últimos meses han resonado en foros, artículos y conversaciones cotidianas.

"¿Debemos desarrollar mentes no humanas que podrían acabar superándonos en número, ser más inteligentes que nosotros, que nos dejen obsoletos y que nos reemplacen? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?, se preguntan, antes de concluir: "tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos".