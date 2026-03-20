Las autoridades de Irán llevaron a cabo la ejecución de tres personas señaladas por su presunta participación en protestas recientes.

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Estos hechos causan preocupación internacional en un por el uso de la pena de muerte en el país.

Entre los ejecutados se encontraba Saleh Mohammadi, un joven de 19 años campeón de lucha libre. Según versiones oficiales, fue condenado por el asesinato de un agente durante una manifestación ocurrida a comienzos de año.

Asimismo, organizaciones como Iran Human Rights han cuestionado el proceso judicial, señalando posibles irregularidades, incluyendo denuncias de tortura y confesiones obtenidas bajo presión.

De acuerdo con reportes de grupos de derechos humanos, el joven habría sostenido su inocencia y presentado una coartada que no fue considerada durante el juicio.

19-year-old champion wrestler Saleh Mohammadi executed by Iran in a public hanging.



Mohammadi, Mehdi Ghasemi, and Saeed Davoudi were executed as part of Iran's brutal crackdown on protests.



According to human rights groups, Mohammadi was tortured to confess "to the capital… pic.twitter.com/L1ycjiw2P1 — Collin Rugg (@CollinRugg) March 19, 2026

También se ha señalado que no habría contado con garantías suficientes para su defensa, lo que ha despertado críticas por parte de organismos internacionales.

Las autoridades judiciales indicaron que los tres condenados fueron hallados culpables de delitos como asesinato y acciones consideradas hostiles contra el Estado.

Este tipo de acusaciones suelen estar relacionadas con el contexto de protestas y tensiones políticas internas en Irán.

In the US, if you stab a police to death on the street, the police may shoot you multiple times in public. In Iran, you will first go to court and then be hanged. It does not matter if you are a student or an athlete. Here is the video: Mr Wrestler stabbed the officer to death. pic.twitter.com/eUoIuovINv — 🟩☫🟥 Kamangir (@Naia10075) March 19, 2026

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el número de ejecuciones en el país ha aumentado en el último año, superando el millar de casos.

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Diversas organizaciones han reiterado su llamado a revisar estas prácticas y a garantizar procesos judiciales transparentes.

Los otros dos condenados y ahorcados junto a Mohammadi han sido Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi. También han sido acusados de asesinato y de enemistad contra Dios.