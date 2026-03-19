Una pequeña zarigüeya sorprendió a una viajera que se encontraba en el aeropuerto de la ciudad australiana de Hobart, que la vio mezclada entre peluches de animales en una estantería de una tienda de souvenirs.

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El animal, asomando el hocico y con un entrañable aspecto desorientado, se había colado en una tienda de regalos del recinto portuario, donde, al calor de numerosos peluches de animales, había tomado refugio y casi pasaba desapercibido.

Sin embargo, fue descubierta por una pasajera, quien alertó a los trabajadores del aeropuerto y grabó el divertido momento.

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“Por suerte, la trasladamos a un lugar seguro fuera de la zona de la terminal y limpiamos el espacio”, apunta el aeropuerto en su perfil de Facebook.

Cómo llegó hasta allí el animal es un misterio, y empleados del aeródromo especulan con que acabara confundida por las obras alrededor del complejo de Hobart, capital del estado insular de Tasmania.

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La zarigüeya es un animal protegido en Australia, que prohíbe causar daño a este tipo de marsupial esencial para el ecosistema del país austral.