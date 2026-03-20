El brote de meningitis B iniciado en Canterbury (sureste de Inglaterra), que ha dejado por el momento dos muertos y más de una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando sin existencias a las farmacias.

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Se da por seguro que todo comenzó en la discoteca Chemistry de Canterbury, frecuentada por los alumnos de la cercana Universidad de Kent. De hecho, los dos muertos son estudiantes.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) confirmó que está investigando un brote “explosivo” de esta enfermedad meningocócica de grupo B en la región de Kent, con 15 casos de laboratorio confirmados y 12 bajo investigación, lo que eleva el total a 27, según los últimos datos conocidos este jueves.

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Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha hecho eco desde Ginebra de este brote y ha subrayado la necesidad del tratamiento temprano.

Tras la muerte de los estudiantes, y con el objetivo de limitar la propagación, las autoridades sanitarias han administrado más de 2.500 dosis preventivas de antibióticos entre los alumnos de la Universidad de Kent, contactos cercanos y personas que hubieran asistido al citado club entre el 5 y el 7 de marzo.

Raúl Bobé/EFE Farmacia en Inglaterra.

La meningitis B es una infección bacteriana grave que puede inflamar las membranas protectoras que rodean al cerebro y a la médula espinal y que, de no tratarse con rapidez, puede llegar a ser letal.

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Aunque el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha asegurado que este brote no se está considerando un “incidente nacional”, el aumento exponencial de casos en apenas unos días ha sumido en la preocupación a muchos británicos, que tratan de hacerse a contrarreloj con una vacuna contra la meningitis B de manera privada en farmacias.

Por el momento, los casos se concentran en la región de Kent, donde se ha iniciado un programa de vacunación selectivo entre los residentes en el campus universitario y se prevé contactar hasta 5.000 estudiantes para ofrecerles la inyección de manera prioritaria.

Sobre la propagación de la meningitis B, Francisco Álvarez, presidente del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), dijo al medio ‘Hola.com’ que se da por contacto directo, como besos, o por compartir una bebida.

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“Uno de cada cuatro adolescentes tiene el meningococo en la nasofaringe, en la garganta. Lo tienen de forma latente y es posible que a ellos no les afecte, pero cuando estornudan, hablan, se besan... pueden transmitir ese meningococo a otra persona que es más vulnerable y puede desarrollar la enfermedad”, indicó.

Sostuvo que algunas personas que se exponen a la meningitis B no resultan tan afectadas, mientras que otras incluso mueren.

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“Hay algunos casos en que llegamos a tiempo, lo tratamos y no hay ningún problema, pero otros, aunque lleguen a tiempo al hospital pueden morirse o quedar con secuelas importantes. Puede ser por susceptibilidad individual, por genética que hace que unos tengan protección frente a él y otros no...”, explicó a ‘Hola.com’.