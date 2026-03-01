La escalada militar en Medio Oriente tras bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán ha desplazado la preocupación del plano bélico al económico.

Se intensifican los ataques en Irán: Estados Unidos destruye nueve buques de guerra, según Trump

No es Kabul en 2021, como dice Grok, son imágenes del ataque a Irán este 28 de febrero

La lancha de EE. UU. interceptada en Cuba llevaba 14 fusiles y 13.000 balas, según La Habana

Uno de los debates que entran en el tema es el Estrecho de Ormuz. Se trata de uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta. Su eventual bloqueo no solo afectaría a los países de la región, sino que tendría repercusiones inmediatas en los precios del petróleo, la inflación y los mercados financieros.

Lo que estamos viendo no es una cadena de hechos sueltos, sino un guion clásico de poder. Estados Unidos primero ha asegurado suministro y reservas de petróleo en Venezuela, luego ha atacado a Irán y, cuando el estrecho de Ormuz se cierra, el mercado hace el resto. Pánico, rutas… pic.twitter.com/bnclFwAB02 — Julen Bollain (@JulenBollain) March 1, 2026

¿Por qué el Estrecho de Ormuz es tan importante?

El Estrecho de Ormuz está ubicado entre Irán y Omán, este paso conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Aunque en su punto más angosto mide apenas unos 40 kilómetros, por allí circula cerca del 20 % del petróleo que se consume en el mundo.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, diariamente atraviesan el estrecho alrededor de 20 millones de barriles de crudo. También es la principal vía de exportación del gas natural licuado de Catar, uno de los mayores proveedores globales.

🇮🇷🔥‼️ Irán está atacando los principales puertos y petroleros de Oriente Medio y esto podría desencadenar una caída en los mercados de valores.



El Estrecho de Ormuz está efectivamente bloqueado.



Por esta ruta pasan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día. Casi… pic.twitter.com/2WVGjZl26G — Dan-i-El (@Danielibertari0) March 1, 2026

Aunque el paso es considerado internacional, su control está compartido entre Irán y Omán bajo acuerdos bilaterales. Sin embargo, la capacidad militar de Teherán le otorga una influencia decisiva sobre el tránsito marítimo en la zona.

En distintos momentos de tensión, Irán ha realizado ejercicios militares y advertencias que elevan la incertidumbre en los mercados energéticos.

¿Qué pasaría si Irán bloquea el Estrecho de Ormuz?

Un cierre parcial o total tendría efectos inmediatos como fuerte alza en el precio del petróleo, que podría superar los 100 dólares por barril.

También incremento en costos de transporte y combustibles, presiones inflacionarias globales y volatilidad en bolsas y aumento del precio del oro como activo refugio.

Para reforzar la seriedad del cierre del Estrecho de Ormuz, #Iran ha atacado al petrolero Sky Light en el Golfo de Omán con la escusa que no obedeció la orden de detenerse.

🇮🇱🇺🇸🔥🇮🇷 | #Israel

Por más info sobre el bloqueo al Estrecho de Ormuz, abrir el post que estoy citando… https://t.co/fuyAhNLimt pic.twitter.com/9VsBukSCJT — Gabriel Yerushalmi 🇮🇱 (@Defensa_Israel) March 1, 2026

Además, afectaría no solo a las exportaciones iraníes, sino también a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar.

Analistas internacionales consideran que un cierre sostenido sería complejo de mantener. Existen reservas estratégicas acumuladas por los principales consumidores, lo que amortiguaría un impacto inmediato.

No obstante, si la crisis se prolonga, los efectos podrían trasladarse a la economía real, elevando precios de gasolina, alimentos y transporte a nivel mundial.

Al menos 150 buques petroleros frenados por cierre del estrecho de Ormuz: ¿qué implica esto para el resto del mundo?



Conéctese con nuestra señal en vivo 👉 https://t.co/gEsyyeHX9X pic.twitter.com/UPqxaXQVa0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 1, 2026

Las economías asiáticas, especialmente China, dependen en gran medida del crudo que transita por esta ruta. Europa también sentiría el impacto en el precio del Brent, su referencia petrolera.