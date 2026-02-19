El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “arancel” es su palabra favorita durante un mitin republicano en la pequeña ciudad de Roma, en Georgia (sureste), y defendió los supuestos logros financieros que atribuye a su política comercial.

Lea: El expresidente peruano Pedro Castillo pide el indulto a José Balcázar, nuevo mandatario interino

“Siempre digo que mi palabra favorita en el diccionario es ‘arancel’. Me metí en problemas por decirlo, pero es mi quinta palabra favorita”, aseguró el mandatario al subir al escenario rodeado de lideres republicanos locales y unos cuantos cientos de seguidores en una fábrica de acero.

Durante el discurso, Trump defendió que sus aranceles globales han sido positivos para la industria local, diciendo que plantas industriales de distintos estados han sido beneficiados con grandes pedidos de distintos productos por neumáticos, como no sucedía desde 2014.

Lea: “Es una pena; es muy triste”: Trump sobre arresto del expríncipe Andrés

Trump repitió, como en otros mitines realizados en Iowa o Pensilvania, frases sobre una supuesta baja histórica en el precio de las medicinas, alquiler de vivienda y en productos de primera necesidad.

El mandatario alzó la voz para alertar a sus seguidores que su autoridad para imponer los aranceles estaría en riesgo si la Corte Suprema decide limitar su poder ya que existe un caso pendiente por ser definido.

Lea: El virus respiratorio sincitial se mantiene activo aunque la gripa desaparezca: estos son los síntomas

Aunque Trump aseguró que los aranceles han atraído empleos, durante su primer año de Gobierno el déficit comercial alcanzó un nuevo récord con un recorte de 80.000 empleos en las manufactureras estadounidenses, según registros oficiales.

“Tengo derecho a imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Países que nos han estado estafando durante años”, dijo gritando el mandatario.

Insistencia sobre elecciones

Durante su viaje, el republicano visitó una franquicia de hamburguesas originaria de Georgia, donde le dijo a los vendedores que aprobará una ley para que sea necesario probar “la ciudadanía” al votar y luego ordenó decenas de hamburguesas para los tripulantes del Air Force 1 que lo acompañaron en el viaje.

El presidente insistió ante la audiencia que es necesario que se apruebe su propuesta de ley federal para exigir una prueba de ciudadanía al votar y criticó el voto electrónico.

“No queremos papeletas de voto por correo, excepto para militares, lejos, personas enfermas, discapacitadas o personas que están lejos, incluso de vacaciones”, indicó el mandatario en Georgia.