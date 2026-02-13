La Policía Civil de São Paulo lanzó este lunes una operación para desmantelar una supuesta red de explotación sexual infantil y detuvo a un piloto de la aerolínea Latam por su presunta participación en una estructura criminal desde hace al menos ocho años, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el comunicado de las fuerzas de seguridad, los detenidos son el piloto, de 60 años, que fue arrestado dentro de una aeronave en el aeropuerto de Congonhas, y una mujer, de 55 años, que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al piloto.

Según medios locales, se trata de Sérgio Antonio Lopes, piloto de la compañía aérea Latam, que fue detenido por agentes de seguridad cuando la aeronave ya estaba lista para volar con destino a Río de Janeiro.

En nota enviada a EFE, la aerolínea confirmó que “está al tanto” de lo ocurrido este lunes “durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900” que conecta São Paulo y Río de Janeiro, “en el que uno de sus tripulantes fue detenido por las autoridades policiales”.

En tanto, adelantó que, además de abrir una investigación interna, la aerolínea se ha puesto a disposición de las autoridades, y que “el vuelo operó con normalidad, despegando y aterrizando a la hora prevista”.

🇧🇷 | LO ÚLTIMO: Piloto arrestado en Brasil por usar vuelos para violar a menores de edad.



La policía identificó que el piloto Sérgio Antônio Lopes mantenía contacto con víctimas fuera de São Paulo. Su teléfono celular contenía material ingente.



El piloto de la aerolínea Latam,… pic.twitter.com/R5VskUVF2q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 10, 2026

Según las investigaciones, que iniciaron en octubre de 2025, la estructura criminal presentaba una organización, con división de funciones, habitualidad y una actuación coordinada.

La organización es investigada por delitos de violación de vulnerable; favorecimiento de la prostitución y explotación sexual de menores y adolescentes; producción, almacenamiento y difusión de pornografía infantil; persecución reiterada; reclutamiento de menores; uso de documento falso y coacción.

En el operativo, en el que participaron 32 policías civiles y 14 patrullas, las autoridades no descartaron nuevas detenciones conforme avance el análisis de las pruebas digitales incautadas.