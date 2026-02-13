La investigadora mexicana Eva Ramón Gallegos, adscrita al Instituto Politécnico Nacional, informó resultados positivos en estudios piloto donde se consiguió erradicar el Virus del Papiloma Humano (VPH). mediante terapia fotodinámica.

Es muy importante este hallazgo porque representa una alternativa innovadora frente a una infección que afecta a millones de personas y que está estrechamente relacionada con el desarrollo de cáncer cervicouterino.

¿En qué consiste la terapia fotodinámica?

El procedimiento combina la aplicación de un compuesto fotosensible con la activación mediante luz láser.

Primero se administra ácido delta-aminolevulínico (5-ALA) en la zona afectada. Esta sustancia se concentra en células infectadas o con alteraciones premalignas. Posteriormente, se aplica luz láser que activa el compuesto y genera moléculas que destruyen únicamente las células dañadas, sin afectar el tejido sano.

Se trata de un tratamiento ambulatorio, no invasivo y sin efectos secundarios graves reportados en los estudios iniciales.

De acuerdo con los datos presentados por la investigadora se puede lograr:

Eliminación total del VPH en pacientes sin lesiones premalignas.

64.3 % de efectividad en mujeres con infección y neoplasia intraepitelial cervical grado I (CIN I).

Regresión de lesiones en hasta 83 % de los casos tras seguimiento de 12 meses.

Estos resultados posicionan la terapia como una opción prometedora, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad.

La especialista es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y cuenta con más de dos décadas de experiencia en investigación biomédica. Su trabajo se ha enfocado en terapias contra infecciones virales vinculadas a distintos tipos de cáncer, con especial atención en la salud femenina.

Asimismo, es importante dar a conocer que el Virus del Papiloma Humano es la principal causa del cáncer cervicouterino, enfermedad que se desarrolla cuando células del cuello uterino crecen de manera descontrolada.

Aunque la vacuna continúa siendo la principal herramienta preventiva, el desarrollo de nuevas terapias como la impulsada por la científica mexicana podría ampliar las opciones de tratamiento.