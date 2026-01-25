El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, dijo este domingo que hay “mucha especulación” sobre si los agentes habían visto a Alex Pretti blandiendo un arma antes de matarlo a tiros ayer en Mineápolis, y que los agentes “tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión”.

Los videos del incidente, tomados por civiles y difundidos en las redes sociales, muestran a Pretti, ciudadano estadounidense con permiso para portar armas, haciendo de escudo entre una mujer y un agente que la estaba rociando con gas pimienta.

El hombre, de 37 años, no parecía haber intentado sacar su pistola enfundada cuando fue rociado con gas pimienta; luego, un grupo de agentes se abalanzó sobre él y le disparó a quemarropa.

En un momento de la conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, un periodista preguntó a Bovino si los agentes habían visto a Pretti blandiendo un arma, a lo que Bovino respondió: “Hay mucha especulación al respecto”.

Bovino dijo que los agentes involucrados en el tiroteo de Pretti permanecerían en la agencia, pero no en Mineápolis. Anteriormente, en CNN, Bovino dijo que esos agentes “muy probablemente estarían en servicio administrativo”.

Durante la conferencia, el comandante general se refirió a las dos personas que murieron a tiros a manos de agentes federales en Mineápolis este mes como “sospechosos”.

También en Mineápolis, el pasado 7 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.

“Cuando las personas toman malas decisiones, se involucran en una situación con las fuerzas del orden… ya sea por motivos ideológicos, no lo sabemos”, declaró Bovino.

Por su parte, en otra conferencia de prensa, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acusó a los funcionarios de la administración Trump de participar en una campaña de desprestigio contra Pretti.