La operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, tuvo repercusión global y ocupó titulares en distintos países. La acción militar, atribuida a fuerzas estadounidenses, desmanteló el esquema de seguridad que rodeaba a Maduro sin que se reportaran bajas entre los uniformados norteamericanos. Días después, el presidente Donald Trump se refirió públicamente al tipo de armamento utilizado durante la misión.

El mandatario destacó que se trató de un arma que “nadie más la tiene”, al calificarlo como una herramienta sin precedentes. Según Trump, el arma empleada es “increíble” y de uso exclusivo de su país.

Por otro lado, este miércoles 21 de enero, durante una entrevista concedida al programa ‘Katie Pavlich Tonight’ de NewsNation, Trump confirmó que dicho artefacto fue utilizado en la operación. En el diálogo, la periodista le consultó directamente sobre la existencia y uso del arma.

“Es algo que no quiero... nadie más la tiene, pero nosotros tenemos armas que nadie más conoce. Y yo digo que probablemente es bueno no hablar de ello, pero tenemos unas armas increíbles. Fue un ataque increíble”, expresó Trump.

Asimismo, el presidente insistió en la magnitud del operativo y en la capacidad del armamento empleado, al recalcar: “No olvides que esa casa (la instalación militar Fuerte Tiuna) estaba en medio de una fortaleza y base militar”.

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron poco después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, divulgara el testimonio de un presunto guardia venezolano que habría estado presente durante la incursión militar.

De acuerdo con el testimonio citado, luego de que los sistemas de vigilancia fallaran, las tropas estadounidenses activaron un dispositivo desconocido para los presentes. “Fue como una onda con un sonido extremadamente fuerte. De repente sentí como si mi cabeza estuviera explotando por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos”.

También, añadió que, “fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad. Parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”.

Entre los detalles que han salido a la luz, se menciona la participación de aproximadamente 150 aeronaves y cerca de 200 soldados estadounidenses en la operación.

Finalmente, en una rueda de prensa el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que. “Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y detuvieron a un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense, sin que muriera un solo estadounidense”.