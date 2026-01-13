Este martes 13 de enero se conoció la transcripción completa de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo a la primicia de NTN24, el documento, que contiene 19 páginas, confirma que la defensa del procesado basará su estrategia en la ‘inmunidad soberana’, con lo que pretende anular un juicio que vincula a Maduro con el narcoterrorismo y el Tren de Aragua desde 1999.

Asimismo, el medio antes citado reveló que el texto describe los tensos momentos en los que Maduro, vestido de preso, intentó denunciar un “secuestro” pero fue silenciado por el juez, quien le recordó que su autoridad en la Corte era nula.

El expediente expone además la situación de la que habría sido víctima Cilia Flores, ya que su defensa solicitó radiografías urgentes ante la sospecha de costillas fracturadas y hematomas tras su captura en Venezuela, el pasado 3 de enero.