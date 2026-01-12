Migración Colombia informó este lunes 12 de enero que realizó la expulsión de un ciudadano ecuatoriano hacia su país de origen, donde es solicitado por tentativa de homicidio.

De acuerdo al reporte de la entidad, el hombre, identificado como Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, fue retenido por las autoridades mientras intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela en el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot, en Norte de Santander.

Al ciudadano ecuatoriano, quien fue concejal en su país, al ser registrado en el sistema como parte de los protocolos en la frontera, le salió una alerta internacional vigente, pues es requerido por la justicia de ese Ecuador por el delito de tentativa de homicidio.

“Tras aplicar la medida de expulsión, Migración Colombia trasladó al extranjero a Rumichaca, donde fue entregado a las autoridades ecuatorianas. La cooperación binacional fortalece la seguridad y el control migratorio en frontera”, se lee en un comunicado de Migración Colombia.

Capturado un ciudadano turco en Barranquilla solicitado por tráfico de drogas en Alemania

También este lunes, Migración Colombia informó sobre la captura de un ciudadano de origen turco en Barranquilla, que es requerido por las autoridades de Alemania por tráfico de drogas.

“Este operativo fue liderado por la Regional Atlántico, tras una alerta y se desarrolló de manera articulada con Policia de Colombia e Interpol, en un hotel del norte de la ciudad. El ciudadano, quedó a disposición de INTERPOL conforme a los protocolos de cooperación internacional”, se lee en lo informado por Migración.