El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 8 de enero que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, podría viajar a Washington la próxima semana, expresando además su interés por reunirse con ella personalmente.

Durante una entrevista en el canal Fox News, el jefe de Estado aseguró que, “entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, expresó.

Asimismo, ella había mencionado en días recientes su intención de compartir simbólicamente su Nobel con Trump, en reconocimiento al papel que, según ella, ha desempeñado en favor de la causa democrática venezolana.

El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió: “he oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”.

El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.

Durante la entrevista, el republicano dijo que Venezuela “será reconstruida” y que en un futuro cercano habrán elecciones en el país suramericano.

Este viernes se tiene previsto que el mandatario estadounidense se reúna con los representantes de 14 empresas petroleras que trabajarán en la “reconstrucción de la infraestructura” relacionada al crudo del país.

