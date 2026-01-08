La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió la noche de este miércoles que su país “vive momentos muy delicados para su estabilidad política”, luego de la “agresión militar” de Estados Unidos el pasado sábado, cuando tropas de esta nación capturaron al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Leer más: FNA permitirá financiar el 100 % de la vivienda: así funcionará el nuevo beneficio

Asimismo, Rodríguez defendió la cooperación energética de su país con el mundo. En una reunión con una comisión del recién instalado Parlamento, de mayoría chavista, la presidenta (e) dijo que las relaciones económicas de Venezuela, así como las geopolíticas, están “diversificadas”, y defendió que la nación suramericana puede tener vínculos con “este hemisferio”, con Asia, África, Medio Oriente y con Europa.