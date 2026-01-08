El testimonio de Donna Ganger, madre de Renee Nicole Good, ha puesto rostro humano a la muerte de la mujer de 37 años que falleció tras ser baleada por agentes de ICE este miércoles 7 de enero, en Minneapolis, Minnesota, durante un operativo migratorio adelantado por autoridades federales de Estados Unidos.

En declaraciones concedidas al medio local ‘The Minnesota Star Tribune’, Donna Ganger relató que su familia fue “notificada del fallecimiento en la mañana del miércoles”, horas después del procedimiento en el que perdió la vida su hija.

La mujer cuestionó duramente la actuación de los agentes y afirmó que “fue una estupidez que la mataran”, al tiempo que sostuvo que Renee Nicole Good “probablemente estaba muy aterrorizada” cuando fue interceptada a pocas cuadras de su vivienda.

Según su testimonio, la víctima no tenía relación alguna con el operativo que se desarrollaba en la zona.

“No era parte de nada de eso en absoluto”, señaló, en referencia a las acciones migratorias adelantadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Quién era Renee Nicole Good, según su familia

Donna Ganger describió a su hija como “una de las personas más amables. Era comprensiva, cariñosa y un ser humano increíble”, palabras que han sido replicadas por vecinos y personas cercanas a la familia.

De acuerdo con medios estadounidenses, Renee Nicole Good vivía en Minneapolis junto a su pareja y era madre de un niño de 6 años, quien ahora queda al cuidado de sus familiares tras el hecho que ha generado conmoción en la comunidad.

El operativo de ICE que terminó en tragedia

Las autoridades federales confirmaron que el hecho ocurrió mientras agentes de ICE realizaban un operativo en Minneapolis. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, indicó que el caso está bajo investigación y que los agentes intentaron detener el vehículo que conducía la mujer.

En redes sociales circulan videos del momento del procedimiento. En las imágenes se observa cuando los agentes se acercan a la camioneta que estaba estacionada y, segundos después, cuando la mujer avanzó para continuar su camino, uno de los uniformados accionó su arma en repetidas ocasiones.

Según información preliminar, Renee Nicole Good murió en el lugar, antes de ser trasladada a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas.

La comunidad reaccionó con actos de homenaje en el sitio donde ocurrió el hecho, donde ciudadanos dejaron rosas blancas, claveles, velas, cartas escritas a mano y una cruz de madera. Vecinos del sector han pedido públicamente la retirada de los agentes de ICE de la ciudad, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, en el marco de estos operativos, se han registrado más de 1.000 detenciones de migrantes en distintos puntos del país, incluyendo ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador. Solo el lunes previo al hecho se reportaron más de 150 arrestos, en lo que fue catalogado como la mayor operación migratoria del año.