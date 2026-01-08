La muerte de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, ha provocado una ola de indignación en Minneapolis y en otras ciudades del país.

ICE, la herramienta de Trump contra la inmigración

Diosdado Cabello asegura que “hasta ahora” el ataque de EE. UU. a Venezuela deja cien fallecidos

“Venezuela vive momentos muy delicados para su estabilidad política”: Delcy Rodríguez

La mujer falleció luego de recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio desplegado bajo órdenes del gobierno de Donald Trump.

El caso quedó registrado en video y ha puesto en duda la versión oficial entregada por el Departamento de Seguridad Nacional.

Renee Nicole Good, a 37-year-old wife & mother, from Minneapolis, Minnesota, was killed today by Donald Trump's ICE agents.



After shooting her while she attempted to drive away, they denied her medical treatment.



Her President offers no sympathy for her avoidable death, nor… pic.twitter.com/pLSSgCOf1E — Rahul SA 🇿🇦 (@Rahul_AJ_1990) January 8, 2026

El hecho ocurrió en una calle cubierta de nieve en Minneapolis, donde Good se encontraba dentro de su camioneta, detenida en medio de una operación migratoria. Agentes de ICE se acercaron al vehículo y le ordenaron que descendiera.

Según los reportes, los agentes intentaron abrir el automóvil por la fuerza. En ese momento, Good puso el vehículo en marcha. Segundos después, un agente disparó en repetidas ocasiones contra el auto, impactándola en la cabeza. La mujer fue trasladada de urgencia al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

¿Por qué estaba Renee Nicole Good, durante el operativo migratorio?

No está claro qué hacía Good dentro del vehículo durante la operación migratoria. Era ciudadana estadounidense y no se cree que fuera objetivo de los agentes.

Why did ICE thugs not allow a doctor to go check the pulse of Renee Nicole Good whom they had shot in Minneapolis?



DOCTOR: Can I go check her pulse?”



ICE: NO!



DOCTOR: I’m A physician!



ICE: I Don’t Care!



They have blood on their hands. They murdered an American protestor, a… https://t.co/kOucsrWu8b pic.twitter.com/UdqiF026FP — Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) January 7, 2026

El Concejo Municipal de Minneapolis señaló que se encontraba en la zona ayudando a sus vecinos, mientras que la congresista Ilhan Omar indicó que podría estar actuando como observadora legal de los operativos de ICE.

Su madre, sin embargo, aseguró que su hija no pertenecía a ningún grupo y que probablemente se encontraba asustada. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el agente actuó en defensa propia, argumentando que Good intentó atropellarlo y utilizó su vehículo como un “arma letal”.

¿Quién era Renee Nicole Good?

En redes sociales, Good se describía como poeta, escritora, esposa, madre y guitarrista. Era madre de un niño de seis años que quedó huérfano, ya que su padre había fallecido en 2023.

Su madre, Donna Ganger, la recordó como una mujer solidaria que dedicó su vida a cuidar de otras personas. La definió como un ser humano extraordinario, cariñoso y generoso.

Instagram perfil Renee Nicole Good asesinada

Su pareja afirmó en un video difundido en redes que ambas se habían mudado recientemente a Minnesota. Registros públicos indican que Good vivió en Kansas City, donde abrió un pequeño negocio artesanal llamado ‘B. Good Handywork’ junto a otra mujer en 2024.

Además, se graduó en 2020 en la Universidad Old Dominion con un título en inglés.