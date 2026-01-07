China defendió este miércoles que las relaciones entre países deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, al ser preguntada por las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre una posible acción militar para hacerse con el control de Groenlandia.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning se limitó a señalar hoy en rueda de prensa que “la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre Estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU”, sin entrar en más detalles.

La respuesta se produjo después de que desde Washington se volviera a plantear la posibilidad de utilizar medios militares para controlar Groenlandia, en un contexto de creciente presión diplomática y retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha justificado su interés por la isla por motivos de “seguridad nacional” y para “disuadir a China”.

Las declaraciones de Pekín llegan en un momento de especial tensión internacional tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, con la cual capturaron al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y en medio de las advertencias de Dinamarca, Groenlandia y varios países europeos sobre la necesidad de respetar la soberanía y el orden internacional basado en normas. EFE