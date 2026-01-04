Las primeras horas tras la operación militar de Estados Unidos en territorio Venzolano, han marcado un giro abrupto en el panorama político y social del país vecino. Desde el Ejecutivo, las reacciones ocurrieron de manera escalonada: decretos de excepción, pronunciamientos diplomáticos, advertencias jurídicas y llamados al pueblo. En paralelo, la cotidianidad en la capital del país empezó a mostrar señales de tensión, con interrupciones de servicios, movimientos inusuales en supermercados y un ambiente de incertidumbre que se trasladó de los despachos oficiales a las calles caraqueñas.

Leer también: Video: se conocen las primeras imágenes de Nicolás Maduro esposado, escoltado por la DEA y deseando feliz año

Estado de conmoción exterior

El Gobierno de Venezuela denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira , Caracas, y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

“Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país”, dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”.

Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Frente diplomático

A su vez, el país vecino solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los “actos de agresión” de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Igualmente, Venezuela pidió al Consejo “condenar la agresión” de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Venezuela y solicitar el “cese de los ataques armados” , así como establecer las medidas pertinentes para que la Administración estadounidense “responda por los crímenes de agresión” cometidos en el territorio venezolano.

Henry Chirinos/EFE AME1605. MARACAIBO (VENEZUELA), 03/01/2026.- Fotografía de una avenida vacía este sábado, en Maracaibo (Venezuela). Calles vacías y largas filas de personas en las afueras de los pocos supermercados abiertos durante la mañana en varias ciudades de Venezuela, después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones en medio de un ataque estadounidense que fue confirmado por el presidente Donald Trump. EFE/ Henry Chirinos

Mensaje político al país

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre la presunta captura de mandatario venezolano y su esposa Cilia Flores, anunciada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo a las declaraciones públicas de la alta funcionaria, las autoridades venezolanas no conocen el paradero de Maduro, por lo que exigió a Estados Unidos “pruebas de supervivencia” del mandatario y la primera dama.

De igual manera, indicó que las fuerzas militares estadounidenses han “asesinado a humildes venezolanas y venezolanos”. Aseguró que las autoridades trabajan en identificar el número de víctimas.

“Que la fuerza externa no pretenda atacar la soberanía venezolana, son las instrucciones del presidente Nicolas Maduro”, enfatizó la vicepresidenta.

Advertencia jurídica

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció el que calificó como “secuestro” de Maduro y responsabilizó al Gobierno de EE. UU. de lo que pueda pasar con la vida del líder chavista, y su esposa, Cilia Flores.

“Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra”, declaró Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Importante: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras captura de Maduro

El jefe del Ministerio Público responsabilizó “de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia” que pueda ocurrir con Maduro y condenó “de manera enérgica” el que tachó como “vil y cobarde ataque del enemigo imperial”, que tuvo lugar en horas de la madrugada en varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas

Control del orden interno

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la calma a los ciudadanos de su país y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, al tachar de “criminal y terrorista” el ataque ejecutado por Estados Unidos en el país e instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta “masacre”.

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, pidió confiar “en el liderazgo” y en la “dirigencia del alto mando político, militar” ante la situación que el país está atravesando.

“Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas”, añadió el considerado número dos del chavismo.

Impacto en la vida cotidiana

L a ONG VE sin Filtro informó de que algunas zonas de Caracas están sin luz desde las 2:00 hora local (06:00 GMT), hora en la que aproximadamente se comenzaron a escuchar y reportar explosiones, al tiempo que usuarios en redes sociales compartieron fotos y videos de presuntas aeronaves sobrevolando el territorio venezolano.

Asimismo, la organización señaló que se “observa la caída de conectividad” de internet en Caracas “confirmado por reportes directos de residentes” de la capital.

Marco legal

Según la Constitución de Venezuela, tras la ausencia de Maduro, de acuerdo al Artículo 233 que define la falta absoluta por la muerte, la renuncia o la destitución por el Tribunal Supremo, es que el proceso de reemplazo varía según el momento del período presidencial en el que se encuentre el país, es decir si la falta ocurre en los primeros 4 años del periodo, el vicepresidente ejecutivo asume la presidencia temporalmente.

Luego se deben convocar a elecciones universales, directas y secretas dentro de los 30 días siguientes, y el nuevo presidente electo completará el período constitucional.

Pero si la falta ocurre en los últimos 2 años del periodo, el vicepresidente ejecutivo asume la Presidencia de la República hasta completar el período constitucional.

Pero según el Artículo 234, por si la situación se considera una falta temporal, el vicepresidente ejecutivo suple al presidente hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días más.

O si la falta temporal se prolonga por más de 180 días, la Asamblea Nacional debe decidir si se declara la falta absoluta.

En Venezuela el orden de asunción sería, primero, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva; el presidente de la Asamblea Nacional, actualmente Jorge Rodríguez.

Clima social

Durante la madrugada, un ambiente de confusión e incertidumbre se apoderó de varias ciudades de Venezuela y ante la falta de información oficial y la rápida propagación de rumores, cientos de ciudadanos recurrieron a las plataformas digitales como principal fuente informativa.

Sin embargo, la ausencia de información ha incrementado el nerviosismo colectivo, llevando a muchas personas a salir de manera preventiva a supermercados, farmacias y estaciones de servicio para abastecerse de productos básicos.

Escenarios reportados en Caracas, Maracaibo y zonas fronterizas, donde el flujo de compradores aumentó de forma inusual. Usuarios en redes sociales describieron una capital “conmocionada”.

Demandas del gobierno

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela”, reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.