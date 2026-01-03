Chavistas salieron este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que “devuelvan” al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y aseguraron que no van a permitir que el presidente estadounidense, Donald Trump, gobierne Venezuela, tal y como anunció después del ataque que ordenó contra Caracas y otras zonas del país.

Leer también: Maduro aterriza en Nueva York rodeado de un gran contingente de seguridad

“Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado”, dijo la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al calificar de “hostil” el ataque.

Ataviada con un uniforme militar verde olivo, Meléndez se encontraba acompañaba de un grupo de personas que cargaba imágenes y cuadros con el rostro de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Queremos a Maduro”, gritaban los manifestantes concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores.

Los chavistas se apostaron en varias calles del centro de la ciudad y aseguraron que se mantendrán de forma “permanente” pidiendo el regreso de Maduro.

“Nosotros no vamos a permitir que Donald Trump venga a dirigir ningún Estado ni ningún Gobierno en nuestro territorio. Nosotros somos soberanos, tenemos una Constitución que hay que respetar”, dijo a EFE Sheila Martínez, de 44 años, quien se encontraba en la avenida Urdaneta de la capital venezolana.

Esta mujer aseguró que el país no está dispuesto a entregarle el palacio presidencial a Trump y advirtió que los venezolanos no se van a dejar “manipular” tras indicar que no son “un pueblo pendejo (tonto)”.

“Aquí estamos patria o muerte”, remarcó.

Agencia EFE Simpatizantes del oficialismo sostienen carteles en inmediaciones del Palacio de Miraflores este sábado, en Caracas (Venezuela).

“Secuestrador”

Entretanto, la miliciana Gladys Ríos, de 64 años, acusó a Trump de “secuestrador”, “ladrón” y “desgraciado”.

Importante: La captura de Maduro tras el ataque de EE. UU. sume a Venezuela en la incertidumbre

“A Maduro nos lo traen porque aquí no manda Trump. Aquí manda el pueblo”, insistió tras pedir que averigüen quién “vendió” a Maduro.

Según el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, hay movilizaciones en todo el país.

Varias detonaciones con el sobrevuelo de aeronaves se escucharon durante la madrugada de este sábado en Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y Aragua (norte).

Trump informó en un mensaje en la red social Truth Social que EE.UU. llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y anunció la captura de Maduro junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.

El líder republicano dijo que ambos fueron sacados “por aire del país”.

Venezuela, en tanto, denunció un “gravísimo ataque militar”.