El 20 de diciembre de 1989 los Estados Unidos, bajo el gobierno de George H. W. Bush, invadió Panamá para capturar al dictador militar de ese país Manuel Antonio Noriega, al que capturó y condenó por contrabando de drogas y por tener vínculos con el cartel de Medellín de Pablo Escobar.

Leer también: Nicolás Maduro y Cilia Flores serán juzgados en Nueva York por conspiración narcoterrorista y posesión ilegal de armamento

El general Noriega se convirtió así en el primer gobernante extranjero en ser condenado por un tribunal de EE. UU. Pasó cerca de 20 años detenido en ese país, luego fue encarcelado en Francia y finalmente extraditado a Panamá.

Noriega, entre 1983 y 1989 se tomó el mando del ejército panameño, entre 1983 y 1990 fue dictador militar de Panamá, el 4 de febrero de 1989 Estados Unidos acusó a Noriega de cargos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas, el 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadió Panamá y lanzó la ‘Operación Causa Justa’ para expulsar a Noriega y el 3 de enero de 1990 se rindió el dictador después de pasar 10 días en la misión diplomática del Vaticano en Ciudad de Panamá.

El 9 de abril de 1992 fue condenado por ocho cargos de contrabando de drogas y extorsión, el 10 de julio de 1992 fue sentenciado a 40 años de prisión, en 1999 fue declarado culpable en ausencia en un tribunal de París por cargos de haber lavado 2,8 millones de dólares en dinero de drogas al comprar una propiedad en Francia, el 26 de abril de 2010 Noriega es extraditado a Francia después de que la secretaria de Estado Hillary Clinton firma una orden de extradición, el 11 de diciembre de 2011 Noriega es extraditado a Panamá desde Francia, el 24 de junio de 2015 Noriega se disculpa, en la cadena local Telemetro, con su país por los delitos de su régimen y sus propias acciones que llevaron a la invasión estadounidense de 1989 y su expulsión; el 7 de marzo de 2017 sufre una hemorragia cerebral grave y queda en coma inducido médicamente, y el 29 de mayo de 2017 el ex presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anuncia la muerte de Noriega.

Importante: Marco Rubio dice que Maduro será juzgado en EE. UU y que no habrá más ataques en Venezuela

La situación vivida en Panamá ocurrió un 3 de enero de 1989. Ahora, un 3 de enero pero de 2026, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado, también por el mismo actor: Estados Unidos.

Ya se confirmó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en Nueva York por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y delitos contra la seguridad del país norteamericano, así lo informó Pamela Bondi, Fiscal General de Estados Unidos en su cuenta de X.

Los cargos son parecidos a los que en su momento tuvo en su contra Noriega, quien finalmente fue condenado.