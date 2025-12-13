Un avión de combate de Fuerza Aérea de Estados Unidos habría sobrevolado territorio venezolano en la noche de este viernes 12 de diciembre, según publicaron varias cuentas especializadas en conflictos internacionales.

Leer también: Venezuela alerta sobre guerra de Estados Unidos, pero plantea como un “imposible histórico” rendirse

Aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial, en la página web Fligthradar, especializada en monitoreo aéreo, se pudo notar que al menos 5 aviones pertenecientes a las Fuerzas Militares de Estados Unidos estuvieron sobrevolando el mar Caribe desde aproximadamente las 7:00 p.m.

Al menos dos de esos aviones son F18, aeronaves de combate. Precisamente uno de estos aviones apareció sobrevolando territorio venezolano, entrando por el estado Falcón, cerca de la ciudad de Coro.

Sin embargo, otros especialistas aclararon que las imágenes, tomadas de Fligthradad no son precisas, pues la línea que marca el recorrido no corresponde a una ubicación solidad, sino a una aproximada por falla de la plataforma.

BREAKING: Initial information suggesting U.S. military aircraft had entered Venezuelan airspace, based on screenshots from FlightRadar24 showing flight paths extending over Venezuela. Upon closer review, no U.S. military aircraft actually flew into Venezuelan airspace. This… https://t.co/wO2jJ2M0Cd — World Source News (@Worldsource24) December 13, 2025

Es por eso que, por ahora, lo que sí es cierto es que los aviones estuvieron sobrevolando el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, pero no se sabe aún si alguno de ellos entró a Venezuela.

Importante: Trump alerta sobre el inicio de operaciones terrestres contra el narcotráfico y vuelve a señalar a Colombia

Este ocurre mientras este mismo viernes el presidente estadounidense Donald Trump insistió en que operaciones militares dentro de territorio venezolano podrían comenzar en cualquier momento.

“Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias”, dijo Trump.