Una pareja y su bebé murieron tras quedar atrapados en un vehículo cuando intentaban cruzar una zona inundada en plena tormenta. El caso se registró en la ciudad de Palhoça, en la región de Florianópolis, en el sur de Brasil, allí el auto en el que viajaban la familia fue arrastrado por una corriente de agua y terminó hundido bajo un puente.

El aviso del accidente llegó al Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina poco después del mediodía. Las autoridades llegaron al lugar y hallaron una camioneta Land Rover, totalmente volcado y sumergido.

Un video captado por testigos muestra el dramático momento en que la camioneta intentaba cruzar el arroyo y fue arrastrada sin éxito.

Desafortunadamente, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la bebé a la orilla del río, mientras que los padres permanecían atrapados dentro del vehículo.

Se conoció que las unidades del Cuerpo de Bomberos debieron emplear una grúa para rescatarlos, ya que la fuerza del agua impedía el acceso.

Las víctimas fueron identificadas como Mackendy Bernard, de 32 años, y Michelaine Francique, de 37 años. Ambos eran de origen extranjero —haitiano y dominicana—, estaban casados desde 2023 y tenían un bebé de aproximadamente un año.

De acuerdo con medios locales, la familia se había mudado recientemente al barrio donde ocurrió la tragedia.