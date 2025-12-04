Los dominicanos fueron testigos de la muerte de un hombre que era entrevistado en un canal de televisión local durante un programa que era emitido en vivo.

Se trata de Mario Ureña, dirigente gremial del transporte en República Dominicana, que participaba del programa ‘Café de Diario 55’ en el que se discutía sobre transporte público y el clima laboral de los choferes de la zona de Santiago Oeste.

Ureña esperaba sentado su turno para intervenir en la conversación en uno de los muebles del estudio cuando se le ve bajar un poco la cabeza y segundos más tarde sufre una especie de espasmo que lo debilita haciendo tirar lo que tenía en las manos.

De inmediato el programa televisivo fue interrumpido para auxiliar al dirigente gremial que fue atendido por personas que se encontraban en el lugar.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! 🕊️ A su alma 🙏🥺 pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

El hombre sufrió una descompensación producto de un ataque cardiaco fulminante del que no se pudo recuperar pese a los esfuerzos de las personas que se encontraban en el lugar.

El hecho quedó grabado en video pues estaba siendo transmitido en directo, en él se ve como los presentadores y el otro invitado quedan atónitos y por unos cuantos segundos solo miran fijamente hasta que dos hombres de la producción corren a auxiliarlo.

Justo allí se corta el programa y lo envían a comerciales. Luego se sabría que el dirigente murió en el estudio.

Ureña era el presidente de la Ruta SO (Santiago Oeste) de la cual varios compañeros expresaron su pesar: “Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector”.

De igual manera, Supertv55, el canal por donde se transmitía el programa lamentó el repentino deceso de su invitado: “Supertv55 (Canal 55) lamenta profundamente el fallecimiento del señor Mario Ureña, fundador y presidente de la Ruta Urbana S.O., quien partió de manera repentina mientras participaba en nuestro espacio El Café de Diario 55”.

Y agregaron: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de la Ruta S.O., amigos y a todo el sector transporte de Santiago, que hoy llora esta irreparable pérdida. En Supertv55 valoramos su compromiso con la comunidad y reconocemos su trayectoria como líder choferil. Paz a su alma”.