Una jueza de Ecuador estableció que la organización no gubernamental estadounidense ‘Come to the Rainforest’ vulneró los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario al tratar de forzar contactos con ellos en el Parque Nacional Yasuní, según había denunciado el colectivo ambientalista Yasunidos.

Los ambientalistas presentaron una acción de amparo en julio, donde recordaron que estos pueblos están protegidos por el artículo 57 de la Constitución, y la sentencia, emitida el pasado viernes, culminó con el reconocimiento de vulneración de sus derechos por parte de la jueza.

La decisión judicial se fundamenta en el principio de precaución y prohíbe a representantes de la fundación cualquier intento de contacto, cualquier sobrevuelo con fines de acercamiento y cualquier servicio aéreo o logístico que facilite intervenciones en territorio de pueblos indígenas en aislamiento.

‘Come to the Rainforest’ es una organización liderada por la estadounidense Karen Duffy, que opera en la región amazónica ecuatoriana desde 2010 con iniciativas vinculadas al ‘ecoturismo’, la enseñanza y proyectos orientados a cubrir “necesidades básicas” de pueblos indígenas, según su portal web.

Sin embargo, Yasunidos identificó “actividades destinadas al contacto forzoso”, como la planificación de acercamientos con intención evangelizadora.

Esto, según los ambientalistas, recuerda a los métodos históricos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), dedicado a realizar “prácticas misioneras agresivas y coloniales encubiertas bajo discursos humanitarios o culturales” que puso en riesgo y al borde del exterminio a pueblos enteros.

En América Latina, los pueblos en aislamiento voluntario habitan principalmente regiones de la Amazonía en países como Brasil, Perú, Colombia y Ecuador.

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario identificados en el Parque Nacional Yasuní son los tagaeri, taromenane y dugakaeri, familias de waoranis que decidieron vivir conforme a sus costumbres ancestrales, al margen de la modernidad del resto del país.

El portavoz del colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo, explicó a EFE que, en su denuncia, solo recurrieron a las propias declaraciones de la ONG para evidenciar que se estaban vulnerando los derechos de estos pueblos.

Por ejemplo, en el escrito de petición de amparo incluyeron cómo ‘Come to the Rainforest’ explica que su “visión a largo plazo es ver a pueblos indígenas cristianos enseñar, capacitar, apoyar y ministrar a otros creyentes indígenas y no creyentes”.

Además, la jueza reconoce que existe un expediente penal en Fiscalía y que corresponde a esa instancia evaluar responsabilidades penales de los representantes de la fundación.