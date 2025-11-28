Donald Trump advirtió este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras Nicolás Maduro exhibió el músculo de la Aviación venezolana y llamó a defender el territorio, lo que intensificó el choque retórico entre ambos presidentes y la tensión derivada por el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe.

“Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

El republicano, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre, acciones que forman parte de un despliegue militar que Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, el líder chavista aseguró estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como “república en armas” y pidió a los funcionarios de la fuerza aérea estar “alertas, listos y dispuestos” a defender los derechos de Venezuela como nación y patria libre.

“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes”, dijo Maduro, ataviado con un traje verde olivo y una gorra roja.

El presidente venezolano se pronunció vía remota durante un acto encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y altos mandos militares en la base aérea de Maracay, la capital del estado Aragua (norte), con motivo de los 105 años de la creación de la Aviación, ocasión en la que, ante las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), las tropas realizaron un ejercicio de intercepción de una aeronave y de tropas invasoras.

Padrino López criticó a Gobiernos “genuflexos”, sin precisar uno en específico, que, advirtió, “se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe”, y los llamó a que dejen de actuar en contravía del sentimiento de sus pueblos.

El titular de Defensa declaró en la misma jornada en la que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visitó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, para expresar a las tropas su agradecimiento por enfrentarse a los carteles del narcotráfico.

Hegseth estuvo el miércoles en República Dominicana, cuyo Gobierno autorizó a Estados Unidos a utilizar de manera “provisional” dos aeropuertos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación ‘Lanza del Sur’.

El Caribe fue escenario el lunes de demostraciones por parte de aviones bombarderos B-52H, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Crisis de conectividad en Venezuela

En lo interno, y también por cuenta de la actividad en el Caribe, Venezuela amaneció este jueves con su conectividad aérea reducida, después de que en la noche del miércoles cumpliera su advertencia, al anunciar la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por EE.UU..

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, operó este jueves con una oferta limitada de viajes, con solo siete salidas y siete llegadas previstas, mismo día en que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió a las autoridades de Venezuela a “reconsiderar” su revocación de las concesiones de vuelo.

Durante la decimonovena edición de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, desarrollada de manera virtual, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a la Administración de Trump de buscar “aislar” a su país y de presionar a otros para que las aerolíneas no vuelen a Caracas.

En este contexto, apostó por incrementar los vuelos entre la capital venezolana y Moscú, y viceversa, luego de que el viernes pasado la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instara a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que provocó la cascada de cancelaciones de vuelos hacia el país suramericano.

Este jueves, el Gobierno de Portugal avisó a Venezuela que no cede a las amenazas después de que se le revocara la concesión de vuelo a TAP, que viaja desde hace casi 50 años al país y es 100 % propiedad del Estado portugués, mientras que la aerolínea española Iberia confió en retomar los vuelos lo antes posible, en cuanto se den condiciones plenas de seguridad para los pasajeros.