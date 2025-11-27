El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de “todos” los migrantes que provengan de “países de preocupación” tras el tiroteo que dejó a dos agentes de la Guardia Nacional heridos en Washington.

“Bajo la dirección del @POTUS (el presidente estadounidense, Donald Trump), he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación”, informó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, en X.

La orden de USCIS, que no precisa las naciones de “preocupación”, ocurre tras revelarse que un ciudadano afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, fue el presunto atacante cerca de la Casa Blanca de dos agentes de la Guardia Nacional, quienes permanecen en estado crítico.

La misma dependencia había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

“La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración. La seguridad estadounidense no es negociable”, concluyó ahora Edlow en su pronunciamiento de dos párrafos.

Aunque las autoridades no detallaron los países afectados, Trump prohibió en junio la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de doce naciones para proteger la “seguridad nacional”: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

También restringió el ingreso desde otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

En su mensaje a la nación del miércoles, Trump calificó el tiroteo como “un acto de odio” y prometió endurecer las medidas migratorias contra los afganos, además de llamar al sospechoso “un animal”.

Las autoridades identificaron la mañana de este jueves a los agentes heridos como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, además de revelar que el presunto atacante vivía con su esposa y sus cinco hijos en el estado de Washington, desde donde se desplazó en su vehículo hasta la capital nacional.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y se trasladó a Estados Unidos en 2021 con programa ‘Operation Allies Welcome’, destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país.