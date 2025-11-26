Un número inexacto de heridos deja un tiroteo muy cerca de la Casa Blanca, en la capital de Washington, Estados Unidos, que se presentó sobre la tarde de este miércoles. Entre los lesionados hay al menos un integrante de la Guardia Nacional.

Este nuevo hecho violento ocurrió en el centro de Washington y, de acuerdo con lo dicho hasta el momento por la Policía Metropolitana de DC, hacen presencia los uniformados de esa institución al tiempo que invitaron a la ciudadanía a evitar el área.

Según apunta el medio CNN, las circunstancias de este ataque aún no son claras y la Guardia Nacional ha preferido no hacer comentarios al respecto.

Noticia en desarrollo...