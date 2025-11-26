La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dror Or.

Leer también: Donald Trump reitera que “podría hablar” con Nicolás Maduro: “Podemos salvar vidas”

“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación”, recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.

Dror fue asesinado junto a su esposa Yonat por milicianos palestinos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Beeri, donde vivían. Sus dos hijos, Noam y Alma, fueron secuestrados por milicianos y devueltos en el primero acuerdo de alto el fuego sellado en noviembre de 2025.

Con la entrega e identificación del cuerpo de Or, ahora en Gaza solo quedan dos cadáveres: el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak.

Importante: Corte Suprema de Brasil ratifica condena contra Jair Bolsonaro de 27 años de cárcel

“El Gobierno y toda la institución del Estado de Israel dedicada a los desaparecidos y cautivos están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para que nuestros dos rehenes caídos reciban un entierro digno en su país”, agrega la nota de la Oficina de Netanyahu.

En este primer mes y medio de alto el fuego en Gaza, Hamás ha ido devolviendo los cuerpos de los 28 rehenes que seguían quedando en el enclave palestino y a cambio Israel también ha devuelto cuerpos de palestinos que retenía.

El Ministerio de Sanidad palestino ha venido denunciando que la mayoría de esos cuerpos llegaban en muy mal estado y con signos de tortura, lo que ha impedido en muchos casos que sus familiares pudieran identificarlos.

El futuro de Gaza sigue en el aire y se desconoce cuándo se retomaran las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás a través de los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) para abordar la segunda fase de este acuerdo en la que se contempla la reconstrucción y la supuesta llegada de un gobierno de transición sin Hamás.

A priori, estas conversaciones deberían empezar una vez el grupo palestino entregue los dos últimos cuerpos de rehenes.