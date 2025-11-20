Guy Gilboa-Dalal, uno de los 20 rehenes israelíes liberados el pasado 13 de octubre con el alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, relata en una entrevista televisiva cómo sufrió abusos sexuales durante su cautiverio de dos años en el territorio palestino.

En la entrevista al canal 12 israelí, que se retransmite completa este sábado pero de la que ya se han publicado extractos, Gilboa-Dalal relata que, en una ocasión, mientras estuvo cautivo por Hamás en la Franja, uno de sus captores abusó de él sexualmente.

“Me dejó usar la ducha y al salir me arrastró fuera del baño, no permitió que volviera a vestirme. Me llevó de vuelta al que era su dormitorio y me tiró sobre uno de los sillones que había ahí. Empezó a tocarme por todo el cuerpo. Me quedé congelado”, detalla este rehén de 23 años, secuestrado del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023.

“Le dije: ‘Estás de broma, ¿verdad? Esto está prohibido por el Islam’. Apoyó un rifle contra mi cabeza y un cuchillo en mi garganta, y me dijo que si se lo contaba a alguien me mataría”, agrega.

No es el primer exrehén en describir abusos sexuales durante su cautiverio. Hace dos semanas, el también liberado Rom Braslavski, de 21 años, detalló haber sido víctima de ataques de este tipo en varias ocasiones.

“Cuando estaba completamente desnudo, estaba desgarrado, muerto de hambre, y le rezaba a dios: ‘Sálvame, sácame de esta situación’”, contó en una entrevista retransmitida este noviembre por el canal israelí 13.

La semana pasada, el exrehén Keith Siegel, secuestrado por milicianos de Hamás en el kibutz Kfar Aza, donde residía, relató experiencias similares en una sesión del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (UNCAT) en Ginebra.

“Nuestros captores compararon mis genitales con los de otro rehén, nos amenazaron con cuchillos y nos obligaron a suplicar para ir al baño. Más de una vez, jóvenes terroristas me obligaron a desnudarme delante de ellos y me afeitaron el cuerpo”, describió.

Ya en enero de 2024, algunas mujeres que fueron secuestradas por Hamás en el ataque del 7 de octubre y liberadas en noviembre de 2023 comparecieron en una comisión del Parlamento israelí sobre víctimas de violencia sexual y de género, donde detallaron haber sufrido “violaciones y abusos” durante su cautiverio.

Según testigos presenciales, personal de urgencias y sanitario y las propias autoridades israelíes, hay casos de víctimas que sufrieron abusos sexuales durante el ataque del 7 de octubre en que milicianos palestinos mataron a 1.200 personas en Israel y se llevaron a Gaza a 251 rehenes rehenes.

En julio de 2024, la experta israelí en derechos de las mujeres Ruth Halperin-Kaddari denunció la práctica de “violaciones y violaciones grupales” de miembros de Hamás contra víctimas de los ataques y rehenes secuestrados desde entonces y lamentó el “silencio” de la comunidad internacional al respecto.