La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está satisfecho con la coordinación que le ofrece su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y recordó que siguen presionado a México para que haga “más” en la lucha contras los carteles.

“En cuanto a Claudia Scheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él (Trump) la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la Administración Trump”, declaró Leavitt en una rueda de prensa al ser preguntada por la opinión del Gobierno sobre el trabajo de la mexicana con respecto a los carteles.

