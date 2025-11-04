El cohete Ariane 6, que transporta el satélite europeo de observación terrestre Sentinel-1D, despegó este martes desde el puerto espacial de Kurú, ubicado en la Guayana Francesa, a las 21:03 hora GMT (18:03 hora local).

La previsión es que el satélite se separe del cohete unos 30 minutos después del lanzamiento; orbitará a unos 693 kilómetros y cuando esté operativo podrá tomar imágenes en cualquier condición meteorológica, de día y de noche, para estudiar la superficie terrestre y los océanos.

Los datos, gratuitos y en abierto, serán esenciales para hacer el seguimiento del hielo marino, los icebergs y los glaciares, la subsidencia o los vertidos de petróleo.

Equipado con tecnología radar avanzada, Sentinel-1D forma parte de Copernicus, el programa de observación y monitorización de la Tierra de la Unión Europea, gestionado y coordinado por la Comisión y en cuya ejecución colabora, entre otros, la Agencia Espacial Europea.