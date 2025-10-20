La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamás a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego.

Le puede interesar: Cruz Roja se dirige al sur de la Franja de Gaza para recoger el cadáver de otro rehén

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, recoge el comunicado.

Tras este primer paso, el cuerpo, que Hamás no especificó a qué rehén pertenece, será trasladado para el proceso de identificación al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

Vea aquí: Trump advierte a Hamás que serán “erradicados” si rompen alto el fuego con Israel en Gaza

“Todas las familias de los rehenes desaparecidos han sido informadas y les acompañamos en este difícil momento. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no se detendrá hasta que se recupere el último”, añade la nota.

Asimismo, el mandatario israelí pidió que se “respete la privacidad de las familias” y que no se difundan “rumores e información que no sea oficial”.

Lea también: “Ha resultado ser desagradable porque hay dos líderes que se odian de verdad”: Trump sobre guerra Rusia - Ucrania

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, ya había anunciado este lunes en un comunicado previo que iba a entregar el cadáver de otro rehén a las 20.00 hora local (17.00 GMT).

Con la entrega de este último, en Gaza quedan todavía los cadáveres de 16 cautivos.

Le sugerimos: En Venezuela un activista político opositor fue detenido en plena celebración por canonización de José Gregorio Hernández

El grupo palestino recordó hoy que se enfrenta a “importantes desafíos” para la localización de estos cadáveres “debido a la extensa destrucción” que hay en Gaza causada por los bombardeos israelíes, además de la falta de equipo pesada que necesitan para retirar los escombros.