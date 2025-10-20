El Ejército israelí informó este lunes que la Cruz Roja se está trasladando al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde se espera que Hamás le entregue el ataúd de otro rehén fallecido.

“El Ejército solicita a la población que actúe con sensibilidad y espere la identificación oficial, que se entregará primero a las familias”, recoge el comunicado del Ejército.

Tal y como establece el acuerdo, Hamás pondrá el cuerpo a disposición de la Cruz Roja, que a su vez lo llevará hasta el Ejército de Israel, el cual lo sacará del enclave palestino y lo llevará al Centro Médico Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, ya había anunciado este lunes en un comunicado previo que iba a entregar el cadáver de otro rehén a las 20.00 hora local (17.00 GMT).

“Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado ayer en la Franja de Gaza a las 8 p.m. hora de Gaza”, recogía su comunicado.

Como en las últimas entregas, Al Qasam no especificó a quién pertenece el cuerpo que devolverá a Israel.

Incluyendo el que se devolverá hoy, en Gaza quedan los cadáveres de 16 cautivos.

Hamás hoy aseguró que se enfrentan a “importantes desafíos” para la entrega de los cadáveres “debido a la extensa destrucción” de Gaza además de la falta del equipo pesado que necesitan para retirar los escombros.