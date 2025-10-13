Una mujer de 21 años fue asesinada a puñaladas por su expareja a plena luz del día en un parque público de la localidad de Pocrí, en el interior de Panamá, lo que ha reavivado la exigencia de políticas públicas que realmente protejan a las mujeres de la violencia de género.

El suceso se registró en la mañana del domingo en el parque de Pocrí, situado en el distrito de Aguadulce de la provincia de Coclé, cuando la mujer fue atacada por su expareja con un arma blanca, de acuerdo con informes de la Policía difundidos este lunes.

La víctima recibió al menos 15 puñaladas, una escena de la que fueron testigos personas que salían de una misa celebrada en la iglesia del lugar, algunos de los cuales intentaron detener al agresor, como informan medios locales.

El subcomisionado de la Zona Policial de Coclé, Saúl Sánchez, informó que la mujer fue trasladada al hospital de Aguadulce, donde falleció. Confirmó además que el presunto agresor, quien era expareja de la víctima, fue capturado. Fuentes periodísticas señalaron que el hombre tenía una orden de alejamiento vigente en contra de la ahora fallecida.

“Panamá no puede normalizar el horror. No podemos aceptar que la violencia extrema contra las mujeres siga repitiéndose mientras la impunidad avanza más rápido que la justicia, mientras las mujeres asesinadas nos gritan en la cara que las medidas de protección no son suficiente”, escribió en sus redes sociales el político panameño, Ricardo Lombana.

En febrero pasado otra joven mujer, de 22 años, fue asesinada de 45 puñaladas por su pareja, quien fue sentenciado en agosto a 23 años de prisión por feminicidio agravado, una condena que la madre de la víctima rechazó por considerarla insuficiente.

Supervivientes y activistas denuncian que las medidas de protección frente a la violencia de género no están funcionando y que, en algunos casos, las propias autoridades minimizan la gravedad de la situación que enfrentan las mujeres afectadas.

En septiembre pasado, la Defensoría del Pueblo reclamó que una mujer que fue asesinada por su pareja ese mismo mes había acudido a una fiscalía, pero esta no tomó la denuncia por violencia doméstica que presentó.

Al menos nueve mujeres murieron en Panamá víctimas de feminicidio en los primeros ocho meses del año, un 40 % menos que los 15 casos registrados en el mismo período del 2024, año que cerró con un total de 23 mujeres asesinadas por violencia de género, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía).