Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este martes el centro de Filipinas, afirmó la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que alertó sobre la posibilidad de un tsunami localizado e instó a los residentes de tres provincias a alejarse de la costa.

El sismo tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, aseguró Phivolcs en un comunicado.

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local (14:39 GMT).

Phivolcs exhortó a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran a que “se mantengan alejados de la playa y no vayan a la costa”.

“Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior”, añadió la agencia.

Por el momento las autoridades no han indicado si el terremoto causó víctimas, ni han precisado si dejó más daños materiales. No obstante, el sismo provocó el derrumbe de parte de la fachada de la iglesia de Santa Rosa de Lima, situada en el municipio de Daanbantayan y que data de 1858, según publicó en la red social Facebook la propia congregación responsable del edificio.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

El pasado enero, dos sismos de magnitud 6,1 y 5,8 golpearon el sur y el centro del archipiélago causando daños en carreteras, viviendas y parte de una escuela.

Teremoto en Filipinas fue transmitido en vivo

El terremoto en Filipinas quedó grabado en video. En redes sociales ya circulan videos de varias transmisiones en vivo que captaron el momento del evento telúrico.

Importante:

Uno de los videos es de Sam Pepper, un streamer británico, quien se encontraba en ese país. En el momento del terremoto estaba en un restaurante. En las imágenes se nota cuando se empieza a mover la cámara y el creador de contenido empieza a bajar las escaleras del lugar.

Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu....pic.twitter.com/5BebMAFgpj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

En otro video difundido en redes sociales, se observa el momento en que unas luces se caen de la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo Apóstol en la ciudad de Bantayan.