El exmandatario de Bolivia Evo Morales expresó este sábado su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y consideró que la decisión de Estados Unidos de retirarle el visado fue por su “lucha sincera” en defensa de Palestina.

Leer también: Petro dice que se debe cambiar la sede de las Naciones Unidas a Doha porque le revocaron la visa en los Estados Unidos

“Hacemos llegar un saludo revolucionario a nuestro hermano del alma, compañero en la lucha antiimperialista. Gustavo Petro, Presidente de Colombia”, escribió Morales (2006-2019) en X.

Según el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), la voz de Petro “en la ONU ha sido la voz de la dignidad y la coherencia en defensa del pueblo palestino”.

“Una prueba de su lucha sincera es el hecho de que le hayan quitado la visa. Los presidentes del pueblo no tienen visa y son atacados por el imperio”, agregó el expresidente izquierdista.

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció en la víspera que le retira el visado a Petro por instar a soldados de ese país “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, señaló el viernes en la noche el Departamento de Estado en X.

El presidente colombiano respondió este sábado que la revocatoria de su visado viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

Importante: “Rompe todas las normas de inmunidad”: Petro tras la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa

“Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

Según el gobernante colombiano, la revocatoria de su visado estadounidense no le importa porque no lo necesita ya que tiene también ciudadanía italiana y puede viajar con el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés), que exime de la visa.

La concesión de la ESTA, sin embargo, no es automática para los ciudadanos de los países eximidos de la obligatoriedad del visado y está sujeta igualmente a la aprobación de las autoridades estadounidenses.