Roksana Lecka, una cuidadora británica de 22 años, fue condenada a ocho años de cárcel por cometer abusos “sádicos” contra 21 bebés.

Estos hechos de crueldad sucedieron entre el 2023 y 2024, cuando trabajaba en dos guarderías llamadas Montessori Riverside en Twickenham y Little Munchkins en Hounslow.

La mujer pateaba, pellizcaba, empujaba y golpeaba a menores entre 18 meses y dos años. Los niños tenían hematomas de los golpes por lo que decidieron revisar las cámaras de seguridad y se dieron cuenta de los que hacía.

A nursery worker who mistreated 21 children in her care has been jailed for eight years ‼️

Roksana Lecka was caught on CCTV pinching, punching and kicking her victims while working at the now closed Riverside Nursery in Twickenham. pic.twitter.com/GyxcBvslRh — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) September 27, 2025

Pateaba a los bebés, a un niño le pateó la cara y le piso el hombro. Las autoridades señalaron que hacia esto porque los menores no podían hablar y estaban indefensos.

De una vez visto todos los videos, fue llevada a juicio y la jueza Sarah Plaschkes denunció actos de violencia. “Les pellizcó, abofeteó, les dio puñetazos, cachetazos y patadas. Les tiró de las orejas, el pelo y los dedos de los pies. Tiró a los niños de cabeza sobre las cunas. Les causó hematomas y marcas rojas persistentes. Su conducta criminal puede ser caracterizada apropiadamente como sádica”.

Lecka negó los hechos pero tras ver las grabaciones, los admitió. Se excusó diciendo que ella consumía cannabis y como no lo podía hacer ahí, se ponía de mal humor y maltrataba a los niños.

Pero esta versión fue desestimada por el juez, pues en las grabaciones también se le veía fumando vaper delante de los bebés. “No era consciente de lo que estaba haciendo, no puedo recordar las cosas porque estaba fumando cannabis que afectaba mi memoria”, dijo en su defensa.

Asimismo, fue hallada culpable de siete cargos de crueldad hacia menores de 16 años y otros 14 cargos por decisión del jurado. “Lecka demostró repetidamente una crueldad excepcional en el trato atroz que dio a estos bebés. Ningún padre debería temer dejar a su hijo al cuidado de profesionales, pero la magnitud de su abuso es alarmante”, dijo la fiscal principal, Gemma Burns.

Igualmente, la inspectora Sian Hutchings se puso del lado de las familias y valoró el hecho que tuvieran que aguantar tanta crueldad hacia sus pequeños.

“Estas familias dejaron a sus hijos al cuidado de Lecka, confiando en que ella los protegería. Las imágenes de sus agresiones contra niños indefensos fueron perturbadoras. Quisiera elogiar la fortaleza de las familias de las víctimas, que han tenido que comparecer ante el tribunal y ver las imágenes del abuso que Lecka infligió a sus hijos”, indicó.

Uno de los padres manifestó que si no hubieran atrapado a lo joven seguramente pudo haber asesinado a uno de los bebés. “No podían hablar, no podían defenderse y no podían decirnos, como padres, que algo les había sucedido. Estaban totalmente indefensos y Roksana se aprovechó de ellos. Solo la peor clase de persona agrediría a bebés vulnerables”.