Matías y Benjamín Sobarzo García, dos hermanos de 13 y 15 años respectivamente, murieron electrocutados cuando se disponían a instalar el mástil de la bandera en su casa, en el sector de Challupen Alto, en la región de La Araucanía, Chile.

Organización de países de América respaldó propuesta de Petro sobre diálogo paralelo a la Asamblea de la ONU

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia a hospital de Brasilia por crisis de hipo y presión baja

Cancillería ecuatoriana afirmó que no ha sido notificada de la entrega de nacionalidad colombiana a Jorge Glas

Los jóvenes, estudiantes del octavo básico y primero medio en el Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica, fueron a poner el mástil de la bandera cuando perdieron el equilibrio y tocaron el tendido eléctrico, el pasado lunes 15 de septiembre.

“Al intentar anclar el mástil de la bandera nacional en el patio de su domicilio, perdieron la estabilidad de la estructura, la cual se proyectó hacia un tendido eléctrico público, energizado”, contó el capitán de la Séptima Comisaría de Villarrica, Jessy Carrillo.

🕊️En el Colegio Humanidades de Villarrica se está realizando el velatorio de los hermanos Matías y Benjamín Sobarzo, fallecidos trágicamente el lunes.

La muerte de ambos estudiantes ha conmovido no sólo a la comuna y la Zona Lacustre de La Araucanía, sino a todo el país. pic.twitter.com/gcL7JAhQIF — RAYZ Noticias (@ChileRayz) September 17, 2025

Los Sobarzo García tocaron los cables eléctricos y resultaron gravemente heridos en todo su cuerpo lo que produjo sus muertes.

Asimismo, las autoridades indicaron que la madre de los jóvenes intentó auxiliarlos y también resultó lesionada. Fue trasladada al Hospital de Villarrica y luego al Hospital Regional de Temuco.

Trump aplaza por tres meses el veto a TikTok en EE. UU. tras el acuerdo con China

Ahí se encuentra recuperándose en la Unidad de Terapia Intensiva, es estado de observación, informó el subprefecto Sergio Alarcón, subjefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco

Su velación se hizo en el gimnasio del Colegio de Humanidades de Villarrica, en donde fueron recibidos los cuerpos con globos blancos.

Colegio Alberto Hurtado. Villarrica El colegio lamentó la partida de los hermanos Matías y Benjamín Sobarzo García

Igualmente, el funeral lo realizarán el jueves 18 de septiembre en horas de la tarde. La comunidad se siente profundamente dolida por la pérdida física de estos dos jóvenes queridos.

El alcalde de Villarica Pablo Astete decretó duelo: “Lamentamos profundamente lo ocurrido con los hermanos Benjamín y Matías Sobarzo, fallecidos trágicamente. Como representante de la comunidad de Villarrica, he decretado Duelo Comunal, en memoria de Benjamín y Matías, estudiantes del Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús”.