Los habitantes del barrio Saguaçu, en la ciudad de Joinville, al sur de Brasil, se encuentran consternados por una tragedia ocurrida el pasado 11 de septiembre. Un hombre de 49 años asesinó a su familia, su esposa y dos hijos, y luego se quitó la vida.

El agresor fue identificado como Ramzi Mohsen Hamdar, un ciudadano libanés, residente en Brasil desde hace más de 25 años.

De acuerdo al reporte preliminar de la Policía, al parecer en medio de una discusión, el hombre atacó a bala a su esposa y a su suegra. Luego asesinó a sus dos hijos, un menor de 15 y una de 11, y luego se disparó.

La escena de terror fue descubierta por un hermano del hombre. Llegó a la casa y encontró el cadáver del hombre con un arma de fuego en la mano, luego en el pasillo halló a la mujer de 40 años, u en diferentes dormitorios a los menores de edad.

La suegra del agresor, de 65 años, también recibió impactos de bala, pero sobrevivió y permanece hospitalizada en estado crítico.

De acuerdo al testimonio de vecinos del barrio, el crimen ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada cuando se escucharon alrededor de 20 disparos y varios gritos.

Los investigadores revelaron que el agresor tenía antecedentes por violencia de género e incluso existía una medida de restricción en su contra relacionada con una expareja y los hijos que tuvo en esa relación.

También se conoció que la pareja atravesaba por problemas económicos y de matrimonio. Las investigaciones continúan para terminar de esclarecer el caso, que tiene a la comunidad conmocionada.