Una historia de infidelidad terminó en tragedia en la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, cuando un hombre encontró a su esposa con su amante y decidió apuñalarlo.

El caso se presentó el pasado miércoles 3 de septiembre, cuando la víctima identificada como Clayton Moisés Lopes, de 31 años, fue hallada sin vida con más de 10 puñaladas y heridas ocasionadas con piedras.

Según medios locales, la pareja mantenía una relación extramatrimonial desde hacía dos años.

Una llamada alertó a las autoridades sobre una pelea en una vivienda, pero al llegar al lugar se encontraron con una escena que rápidamente se convirtió en caso de homicidio.

Dentro del inmueble, la Policía halló a una mujer desnuda junto al cuerpo sin vida de su amante, también sin ropa.

De acuerdo con la investigación, Evandro Martins, esposo de la mujer, no soportó verla con otro hombre y en un ataque de rabia lo atacó con un cuchillo.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la versión entregada por el señalado, quien aseguro que actuó en defensa propia, alegando que la victima lo había amenazado de muerte. No obstante, la mujer relató lo contrario ante las autoridades.

Antes de huir, el presunto homicida además pincho las llantas del vehículo del amante de su esposa.

“El acusado permanece profundamente conmocionado por el inesperado y trágico desenlace de los hechos, resultado de una escalada provocadora que se esclarecerá durante la investigación policial, con la ayuda de los exámenes forenses y la audiencia de testigos”, indica un comunicado.