Una niña de ocho años identificada como Harper resultó herida tras ser mordida por un tiburón mientras se encontraba jugando en aguas poco profundas en una playa de Galveston, Texas. El incidente ocurrió el pasado sábado 30 de agosto, durante un viaje familiar.

Según relató su madre, Christa Ochoa, la menor sintió que algo la sujetaba por la pierna mientras jugaba en el mar. De inmediato, empujó al animal y comenzó a gritar, lo que permitió que sus familiares la rescataran rápidamente.

La niña sufrió una mordida en una de sus piernas. Fue trasladada a un hospital, donde los médicos lograron detener la hemorragia y cerrar la herida con 13 puntos. Sin embargo, días después tuvo que ser readmitida debido a una infección, por lo que se encuentra bajo tratamiento con antibióticos.

Aunque inicialmente se creyó que podía tratarse de la picadura de una raya, el diagnóstico médico confirmó que la lesión fue provocada por un tiburón. Las autoridades aún no han precisado la especie del animal ni si había advertencias sobre su presencia en la zona.

Pese al susto, Ochoa asegura que Harper se encuentra “bien” dentro de lo esperado. Incluso, la menor ya ha preguntado si podrá volver a la playa una vez se recupere.

Expertos recuerdan que este tipo de ataques son muy poco comunes en las costas de Texas. De acuerdo con el International Shark Attack File, base de datos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida, la mayoría de los incidentes no provocados con tiburones en Estados Unidos se registran en Florida, mientras que en otros estados son esporádicos.