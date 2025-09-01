El Día del Trabajo (Labor Day) se celebra cada año el primer lunes de septiembre y marca oficialmente el fin del verano y el regreso a la rutina escolar.

Las personas aprovechan este día para pasear, hacer picnics y aprovechar las rebajas, pero también tiene un trasfondo histórico importante.

Su origen se remonta a fines del siglo XIX, cuando activistas obreros comenzaron a luchar por mejores condiciones laborales, entre ellas la jornada de 8 horas. El primer festejo del día ocurrió el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, con un desfile organizado por la Central Labor Union.

Hoy en los Estados Unidos celebramos #LaborDay: un homenaje a la dedicación, el esfuerzo y la lucha de todos los trabajadores que construyen el presente y el futuro de nuestro país. 🇺🇸💫 pic.twitter.com/nWp0qQP3bh — Embajada de EE.UU. (@laembajada) September 1, 2025

La idea rápidamente se expandió: en 1887, Oregón fue el primer estado en reconocerlo como feriado oficial, y hacia 1894 ya 23 estados lo habían adoptado. Ese mismo año, el Congreso de EE.UU. lo declaró día festivo nacional.

Aunque no está del todo claro quién propuso la celebración, se suele atribuir a Peter J. McGuire, líder carpintero y cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo, o a Matthew Maguire, sindicalista de Nueva Jersey.