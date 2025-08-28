Una colombiana identificada como Manuela Vergara Salazar, de 27 años, resultó quemada cuando realizaba un show con fuego en el bar donde trabajaba como bartender, en el condado de Queens en Nueva York, Estados Unidos.

El hecho que ocurrió el pasado 23 de agosto en la cantina La Oficina, ubicado en 93-13 Roosevelt Ave., fue fatídico para la joven colombiana, quien al parecer por su familia, no recibió ayuda en el momento.

Su tía, Adriana Goden, le explicó al medio amNewYork, que ese día Manuela trabajaba habitualmente y hacia un show con el fuego cuando de repente sintió algo que le cayó en el cuerpo y la mojó.

Redes sociales Manuela Vergara Salazar, de 27 años, tiene el 80% de su cuerpo quemado

“Ella sintió que algo le había caído encima, que se sintió mojada y, de inmediato, su cabello y su cuerpo se prendieron en fuego”, expresó Goden.

En ese momento Manuela estaba quemándose y nadie hacía nada. Su familia dijo que nadie del bar la ayudó.

Asimismo, según las personas que se encontraban en el lugar, un hombre se le abalanzó encima para apagar las llamas. “Nadie intentó ayudarla. Fue un amigo suyo, al ver que nadie hacía nada, quien se lanzó sobre ella”.

La Policía relató que ese amigo la llevó en su carro hasta el Elmhurst Hospital, donde después la transfirieron al Cornell Hospital para continuar con su tratamiento.

Redes sociales Bar donde trabajaba la joven Manuela Vergara Salazar

Por su parte, Sara Rodas Salazar, hermana de Manuela, contó que su hermana mientras era trasladada en el carro de su supuesto amigo escuchó cuando llamó al bar para que borraran las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban qué había sucedido.

“Mi hermana lo escuchó decir que estaba llamando a todos los gerentes de los bares y les pedía: ‘Borra todos los videos, no quiero que haya evidencia de esto’. Mi hermana estaba atrás, obviamente en shock, sin saber qué hacer”, habló.

Todavía están investigando si se trató de un accidente o de un acto intencional, indicaron las autoridades. Manuela, quien es madre de un niño de dos años, tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo y se encuentra en UCI.

“Su mundo se le volteó por completo. Todos los que la rodean saben que es una muchacha muy buena, que no se merece esto en absoluto. No ha dejado de llorar y me pregunta si se ve fea”, dijo la hermana.