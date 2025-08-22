Un terremoto de magnitud 8.0 en la escala de Richter golpeó este jueves el extremo sur de Sudamérica. El sismo habría tenido su epicentro en el Paso Drake, que separa Sudamérica y la Antártida.

De acuerdo a información preliminar, las principales zonas afectadas fueron de Chile y Argentina.

Tras el terremoto en la zona que conecta el Atlántico con el Pacífico Sur, las autoridades emitieron una alerta de vigilancia de tsunami.

Cabe destacar que este es el segundo terremoto que marca los 8 grados de magnitud este año, y en menos de un mes. Inicialmente, se reportó que el sismo fue de magnitud 8.2, pero después la escala se ajusto a 8.0.

El terremoto se presentó a las 23:16 (hora local), con una profundidad de 10 km, ubicado exactamente en 717 km al SE de Ushuaia, Argentina (población aprox. 58.000). Aunque en esta región del Paso de Drake hay escasa población, el sismo es significativo por su intensidad.

Además, podría sumarse a una serie de eventos sísmicos en una de las zonas más activas de la región en términos tectónicos, es decir entre las placas de Scotia y Antártica.

Por el momento las autoridades sísmicas no han reportado daños materiales ni víctimas, lo que se le atribuye a la baja densidad poblacional y a la poca infraestructura cercana en la zona del epicentro.