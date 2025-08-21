Consternación ha generado en México el asesinato de Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 14 de agosto sepultado en una de las paredes de un edificio en construcción en la Ciudad de México.

Los familiares de la mujer, oriunda del estado mexicano de Chiapas, denunciaron su desaparición el 7 de agosto, pues llevaban varios días sin saber de ella. En la ficha de búsqueda, la Fiscalía indicó que Alma Elena fue vista por última vez el 15 de junio pasado, en la colonia 10 de Mayo, de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Fiscalía de México Ficha de búsqueda de Alma Elena Sánchez.

Según medios locales, la mujer había llegado días antes de su desaparición a Ciudad de México para comenzar un nuevo trabajo. Sus familiares indicaron a las autoridades que Alma Elena Sánchez se comunicaba con ellos diariamente, pero desde el 15 de junio no supieron nada más de ella.

A partir del reporte de la desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones del caso, revisando las cámaras de seguridad del sector donde fue vista por última vez la mujer y otras labores de búsqueda.

Hallazgo del cuerpo de Alma Elena Sánchez

Las pistas llevaron a los investigadores hasta “un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez”, indicó la Fiscalía.

Se trata de un edificio en construcción en el que al parecer trabajó la expareja sentimental de Alma Elena como vigilante.

Llamó la atención de las autoridades un muro improvisado, que no estaba en los planos de la edificación. Al inspeccionarlo descubrieron que allí estaba sepultado un cuerpo de una mujer que terminó correspondiendo a Sánchez Marcelo. Al parecer, el cadáver tenía signos de violencia.

Los allegados de la víctima señalaron al exnovio como sospechoso del feminicidio, pues al parecer fue él quien convenció a Alma Elena de viajar desde Chiapas a la Ciudad de México.

La Fiscalía continúa recopilando elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias en las que murió Sánchez Marcelo y dar con la identidad y paradero del responsable.

La madre de Alma Elena publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook tras el hallazgo del cadáver en Ciudad de México.

“Tú no merecías esto, mi niña. Solo trabajabas honradamente para darle lo mejor a tu niña. Hoy regresas a casa con tus sueños y deseos de superarte en un ataud”, escribió.