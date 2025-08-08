Fernando, un menor de cinco años, fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un costal en un domicilio de la colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes-La Paz, Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de julio la madre del niño no pudo pagar una deuda de mil pesos mexicanos (200 mil pesos colombianos) a sus acreedores, quienes decidieron llevarse al menor como “garantía” hasta que liquidara el dinero.

La mujer intentó recuperarlo en varias ocasiones, pero le negaban la entrega al no contar con el monto completo.

Tras días sin noticias de su hijo, la madre acudió a las autoridades municipales y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para denunciar la privación ilegal de la libertad.

Elementos de la policía ingresaron al inmueble donde supuestamente estaba el niño y detectaron un fuerte olor; al revisar, hallaron el cuerpo dentro de un costal.

La FGJEM aseguró el lugar y detuvo a tres personas presuntamente relacionadas con el caso. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte.