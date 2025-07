El futuro jurídico de Daniel Sancho aún no está definido luego de que la defensa del español apelara la sentencia que le fue dictada por una corte en Tailandia, país donde ocurrió el asesinato del colombiano Edwin Arrieta y donde se encuentra recluido tras haber confesado el crimen. Ahora la familia del cirujano, a través de sus abogados, se ha referido al respecto.

En rueda de prensa este jueves, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta comenzó diciendo que no querían volver a referirse al caso y que había recomendado a Darling, la hermana del colombiano, a no dar declaraciones a la prensa tras el veredicto, pero ha confesado que este nuevo recurso interpuesto los ha obligado a hablar.

Denunciaron igualmente que la familia de la víctima “no ha recibido ni un solo euro de indemnización”, cabe recordar que la justicia tailandesa al tiempo que lo condenó a cadena perpetua también le ordenó al joven chef pagar el equivalente a 106.000 euros.

“No nos gustaría encontrarnos que el señor Sancho venga en unos años a España, con el convenio que existe entre España y Tailandia, y acabe en un programa de televisión dando entrevistas y la familia no haya recibido ni un solo euro de indemnización”, aseguró el letrado en rueda de prensa.

PABLO R.SECO/EFE Beatriz Uriarte, abogada penalista y otra de las integrantes del equipo jurídico que representa a los Arrieta.

Esto fue respondido por el equipo de abogados de los Arrieta con una impugnación a la apelación que se espera se resuelva en los próximos meses aunque aún no hay fecha para la revisión.

Pero la defensa se muestra confiada en que fallaran a su favor, esto porque alega, Beatriz Uriarte, parte del equipo jurídico, que la contraparte ha intentado crear una “duda” que a su juicio es “inexistente”.

“Realizan (los abogados de Sancho) una valoración de la prueba propia de un escrito de la defensa, valorándola conforme a ellos les conviene, pero se alejan de lo que realmente hay que hacer en un recurso de apelación, que es fundarlo en derecho. Únicamente son valoraciones subjetivas y lo que ellos quieren que quede por probado. Eso va a ser completamente imposible porque no existe ni una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho”, sentenció la litigante.

Dejó claro que los abogados pueden interponer cualquier recurso, pero no cayendo en la “descalificación y la desconsideración no solamente hacia la familia y el fallecido sino que incluso han tenido la osadía de ir contra los propios policías calificándoles de corruptos, como ya han venido haciendo a lo largo de este procedimiento”.

Lo que más le sorprende a Uriarte es que puede que su contraparte esté incurriendo en un delito al argumentar dentro de la apelación que el tribunal número 8 “puede que no haya sido parcial” en su decisión.

“Eso en la justicia tailandesa es un delito. Es un delito de atentar contra la dignidad del poder judicial, sobre todo conociendo cómo son las leyes tailandesas, que no pueden ser más rigurosas, porque no nos olvidemos que cuando esa sentencia es dictada, no se publica de inmediato, sino que tiene que ser elevada a un tribunal superior para que lo pueda revisar. ¿También es corrupto ese Tribunal Superior? Lo que no puede ser es que caigamos en el error”, cuestionó la jurista.