Tammy Slaton, nacida en Kentucky, Estados Unidos, se hizo conocida por ser parte del programa ‘Kilo mortales’, de Discovery Home & Health, donde mostró los desafíos físicos, emocionales y psicológicos que enfrentó, junto a su hermana, por pesar casi 300 kilos.

En el programa, Tammy cuenta como la obesidad se convirtió en una problema grave para su salud, movilidad y vida diaria. A sus 38 años llegó a depender de asistencia y cuidados por no poder realizar tareas simples.

Slaton llegó incluso a ser hospitalizada en varias ocasiones por insuficiencia respiratoria. Esto la llevó finalmente a tener un tratamiento para realizarse, casi de manera urgente, una cirugía bariátrica.

Transformación física

Desde el 2020, apoyada por un grupo de especialistas, médicos y terapeutas, logró bajar nada más y nada menos que 200 kilos. Hoy, en 2025, luce irreconocible. En sus redes sociales ha estado mostrando todo su proceso, tratamientos, operaciones y su vida en general.

Contó que en 2022 se sometió a una cirugía bariátrica y ahora en 2025 se sometió a otra cirugía para remover el exceso de piel.

“Estaba muy nerviosa de la cirugía de remoción de piel porque tenía miedo de cómo me vería sin mi barriga. La noche exterior estaba aterrorizada, más que cuando me hicieron la (gastrectomía), porque me iban a cortar toda la barriga”, dijo para la cadena TLC.

Ahora su movilidad es casi completa, puede hacer cosas que incluso desde niña no había podido hacer. Las fotos del antes y después de Tammy se han vuelto virales en redes sociales.

“Ha cambiado mucho en mí a lo largo de los años; y soy esta increíble mujer ahora; no podría estar más agradecida y bendecida por tener el apoyo y el cariño no solo de mis fans y mejores amigos, sino también de mi novia y, por supuesto, de mi familia”, escribió en sus redes sociales Tammy, quien en la actualidad pesa 91 kilos.