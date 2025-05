El presidente estadounidense, Donald Trump, reafirmó este jueves que se “está acercando” a un acuerdo nuclear con Irán y que este país “no podrá tener un arma nuclear”, que “es el único punto, muy simple” que EE. UU. exige para un acuerdo.

Así lo indicó el mandatario en Doha en el marco de su gira regional por Oriente Medio, en donde señaló durante un encuentro con inversores que, según las últimas informaciones, “Irán como que ha aceptado los términos” para un acuerdo.

“Ellos no van a hacer, lo que yo llamo en una forma coloquial, ‘polvo nuclear’ (uranio enriquecido). Quiero que ellos tengan éxito, que terminen siendo un gran país, francamente. Pero no pueden tener un arma nuclear, ese es el único punto”, dijo Trump.

El presidente estadounidense reafirmó así que cree estar “llegando cerca, de tal vez, llegar a un acuerdo” sin tener que emplear el camino de la violencia, que “no quiere tomar”.

“Alguna gente, mucha gente, quiere tomar este paso (la violencia), pero yo no, no quiero. Así que veremos qué pasa. Estamos en unas muy serias negociaciones con Irán para una paz a largo plazo, y si lo logramos será fantástico”, añadió.

Se refiere así a la posición iraní expuesta por Ali Shamjaní, alto asesor del líder supremo Ali Jamenei en temas políticos, militares y nucleares, quien en declaraciones a la emisora estadounidense NBC dijo que su país está dispuesto a deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido, que puedan utilizarse con fines militares.

Según Shamjaní, Irán enriquecería uranio a los niveles mínimos necesarios para su uso civil y, si hay acuerdo, permitiría además que los inspectores internacionales supervisaran el proceso, todo ello a cambio de que EE. UU. levante todas las sanciones económicas contra Irán.

Las declaraciones de este alto cargo llegaron poco después de que Trump pidiera ayuda a Catar en las negociaciones nucleares para no tener que llegar a una opción “no amigable, que es un camino violento que no quiero”.

Irán ha denunciado que las posturas contradictorias de las autoridades estadounidenses sobre su programa atómico “dificultan” las negociaciones nucleares entre las partes.

Irán y EE. UU. comenzaron el pasado 12 de abril las conversaciones nucleares, después de que Trump, llamara a Teherán a negociar un acuerdo y amenazara con un ataque militar en caso de no alcanzar un pacto sobre su programa atómico.

Washington y Teherán han tenido cuatro rondas de las conversaciones nucleares, la última el pasado domingo en Mascate, Omán, en la que acordaron continuar las negociaciones, aunque todavía no han anunciado la fecha y el lugar de la siguiente reunión.

En la entrevista del este miércoles con la NBC, Shamjaní expresó su preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intente descarrilar el proceso mediante presiones extraoficiales en Washington.

“Si los estadounidenses eliminan el efecto Bibi (como se le conoce a Netanyahu), podrán firmar el acuerdo fácilmente”, declaró Shamjaní.